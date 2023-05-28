Почему россияне "притихли" на фронте – комментарий военного эксперта

Оккупанты готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил и пытаются перейти в режим глухой обороны.

28 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Тем временем на фронте в последние дни наблюдается "затишье" со стороны российских окупантов.

Об этом в комментарии 24 канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

В ночь на 28 мая была совершена самая массированная с начала полномасштабного вторжения России атака 54 дронами на Киев, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. В результате удара есть жертва.

Откуда у врага столько дронов-камикадзе

У многих возник вопрос, откуда в России появилось столько дронов. По словам эксперта Свитана, Тегеран начал получать от РФ истребители Су-35. Поэтому Ирану приходится на них рассчитываться.

"Один из таких механизмов расчета – это поставка "шахедов" в больших, фактически безлимитных количествах. Соотношение цены "шахеда" и Су-35 огромно – 20 тысяч долларов за дрон и около 100 миллионов долларов за самолет", – рассказал Роман Свитан.

Полковник ВСУ в запасе акцентировал, что, вероятно, атака 28 мая происходила не одной волной. Так, во время первой волны враг выпустил около 35 дронов-камикадзе.

"Следовательно работает 7 пусковых установок. Это могло быть и до 70 "Шахедов". Наши говорят о 54 дронах, значит что-то не долетает, что-то не учитывается", — подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Причины "затишья" на фронте

Пока враг каждую ночь обстреливает Украину дронами – на фронте наблюдается снижение активности. По мнению эксперта, это связано с тем, что в ближайшее время россияне не планируют наступательные действия:

"Россияне ждут нашего контрнаступления. У них есть своя разведка, они понимают, что в ближайшую неделю начнутся прорывы на некоторых участках. Поэтому пытаются перейти в режим глухой обороны, и на Донецком фронте в частности", — заявил Роман Свитан.

В то же время, как подытожил военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, вагенеровцев, выводимых из Бахмута, располагают вдоль Азовского побережья.

ВСУ мощно ответили россиянам из HIMARS

Напомним, Зеленский сообщил подробности мощнейшего удара дронами по Киеву. Большинство жизней, которые могли унести эти "Шахеды", удалось сохранить.