Зеленский сообщил подробности мощнейшего удара дронами по Киеву

Россияне в ночь на 28 мая совершили массированную атаку по Украине. Наша держала прошла через одну из самых больших российских атак "Шахедами". Практически все они были сбиты. К сожалению, есть попадания на Житомирщине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 28 мая.

"Но все же большинство разрушений удалось отвлечь, большинство жизней, которые могли унести эти "Шахеды", удалось сохранить. Я благодарю каждого и каждого, кто это обеспечил! Зенитные ракетные войска и авиация Воздушных сил, противовоздушная оборона Сухопутных войск и наши мобильные огневые группы … Спасибо вам, воины!" – высказался Зеленский.

Во время террористической атаки 28 мая самый мощный удар был направлен именно против Киевщины.

"Именно так Россия отмечает День нашего древнего Киева… За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех – переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет", — отметил он.

Напомним, в ночь на 28 мая россияне совершили налет на столицу дронами камикадзе Shahed-136. Враг запустил по нашему государству 59 БПЛА Shahed. 58 из них удалось уничтожить. Эксперты отметили, что стоимость примененных по Украине дронов-камикадзе ориентировочно можно оценить в 10,5 млн. долларов.

Читайте также: