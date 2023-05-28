Жена Дмитрия Гордона посветила стройными ножками в элегантном наряде

Жена ведущего и журналиста Дмитрия Гордона — Алеся Бацман — порадовала поклонников новым снимком.

В своем Instagram журналистка опубликовала фото, на котором предстала в элегантном наряде. Алеся позировала перед камерой на Подоле, историческом центре столицы, в белом наряде – юбке, топе и жакете. Образ Бацман дополнила обувью на небольшом каблуке, тем самым показав стройные ножки, а вот свои длинные волосы жена Гордона собрала в хвостик.

"Как тебя не любить, Киев мой", — написала журналистка под фото, поздравив киевлян с Днем города.

Алеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

В комментариях под фото подписчики просто засыпали Алесю комплиментами. Они отметили, что ей подходит такой нежный образ, а также заметили, какая журналистка красивая.

Алеся, ты красавица, лучшая в любом наряде. Ты супер!

У вас безупречный стиль!

Вы очень красивая.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин хвасталась на камеру стройными ножками. Исполнительница в мини-юбке прогулялась по улицам Лондона.

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