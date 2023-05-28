Жена Дмитрия Гордона посветила стройными ножками в элегантном наряде

Алеся Бацман продемонстрировала нежный образ.
Жена ведущего и журналиста Дмитрия Гордона — Алеся Бацман — порадовала поклонников новым снимком.
В своем Instagram журналистка опубликовала фото, на котором предстала в элегантном наряде. Алеся позировала перед камерой на Подоле, историческом центре столицы, в белом наряде – юбке, топе и жакете. Образ Бацман дополнила обувью на небольшом каблуке, тем самым показав стройные ножки, а вот свои длинные волосы жена Гордона собрала в хвостик.
"Как тебя не любить, Киев мой", — написала журналистка под фото, поздравив киевлян с Днем города.
В комментариях под фото подписчики просто засыпали Алесю комплиментами. Они отметили, что ей подходит такой нежный образ, а также заметили, какая журналистка красивая.
- Алеся, ты красавица, лучшая в любом наряде. Ты супер!
- У вас безупречный стиль!
- Вы очень красивая.
Напомним, недавно певица Ирина Федишин хвасталась на камеру стройными ножками. Исполнительница в мини-юбке прогулялась по улицам Лондона.
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