РФ атаковала Украину 59 "шахедами": уточнена информация от Генштаба

58 из 59 вражеских беспилотников уничтожили наши защитники.
По уточненной информации, в эти сутки, ночью, РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные беспилотники "Shahed".
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 28 мая.
58 из 59 "шахедов" были уничтожены нашими защитниками.
Всего за эти сутки оккупанты нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Напомним, в ночь на 28 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве и центральных областях.
Во время удара вражескими дронами в Киеве погиб 41-летний мужчина.
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