РФ атаковала Украину 59 "шахедами": уточнена информация от Генштаба

58 из 59 вражеских беспилотников уничтожили наши защитники.

По уточненной информации, в эти сутки, ночью, РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные беспилотники "Shahed".

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 28 мая.

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58 из 59 "шахедов" были уничтожены нашими защитниками.

Всего за эти сутки оккупанты нанесли 91 авиационный удар и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, в ночь на 28 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве и центральных областях.

Во время удара вражескими дронами в Киеве погиб 41-летний мужчина.

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