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Россияне управляют "Шахедами" через спутник: Игнат рассказал о коварности иранских дронов

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публикации
Просмотры
903
Время на прочтение
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Россияне управляют "Шахедами" через спутник: Игнат рассказал о коварности иранских дронов

Дрон-камикаде "Shahed" / Фото: Associated Press

Эти дроны пытаются ввести в заблуждение украинскую ПВО.

Оккупанты РФ управляют иранскими дронами-камикадзе " Shahed " через спутник. Поэтому воздушная тревога может длиться долго.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он разъяснил коварство атаки дронами-камикадзе и отметил, что именно поэтому воздушная тревога может длиться долго:

"Летели с юга и севера. Далее они летят группами, партиями разлетаются по разным направлениям, у каждого дрона свой маршрут, каждый БПЛА имеет GPS-навигацию, управляется через спутник, таким образом он может летать даже по кругу, и за определенное время нанести удар ", – рассказывает Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что враг пытается запутать и ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону. Для этого россияне используют рельеф местности, чтобы исчезать с радаров:

По словам Игната, ночью самым эффективным средством против шахедов являются зенитные управляемые ракеты, имеющие большую зону поражения по сравнению с малым ПВО.

Напомним, у Зеленского назвали основное условие для мирных переговоров с РФ: "После этого будет разговор".

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Дата публикации
Просмотры
903
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