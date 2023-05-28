На Ровенщине ночью слышались взрывы: что известно

Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Во время атаки на Украину 28 мая два иранских дрона залетели на территорию Ровенской области, но были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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"Друзья, этой ночью в небе Ровенщины были сбиты два вражеских "шахеда". Спасибо силам ПВО за надежную защиту. Призываю всех: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — говорится в его сообщении.

Чиновник напомнил, что всего в Украине этой ночью уничтожены 52 из 54-х БПЛА.

Ночные взрывы в Украине 28 мая

Напомним, ночью 28 мая Украину атаковали иранские дроны-камикадзе. Россия выпустила неприятельские объекты с северного и южного. Главной целью стал Киев. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников россиян. Однако обломки дронов упали в нескольких районах и повредили некоторые объекты.

Все, что известно о ночной тревоге в Украине и ее последствиях на утро 28 мая – читайте на сайте ТСН.ua.

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