Россия ночью атаковала ударными дронами Черкасчину: подробности

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Россия атаковала Украину беспилотниками "шахед", два из них пытались нанести удар по Черкасскому району. Силы ПВО уничтожили неприятельские объекты.

Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Наши защитники надежно держали небо над нами всю ночь и не дали врагу достичь целей. В частности, в Черкасском районе силами ПВО успешно ликвидированы 2 дрона противника. Без пострадавших и разрушений. Этой ночью враг массированно атаковал Украину "шахедами" с северного и южного направлений", – говорится в его сообщении.

Ночная атака врага 28 мая

В ночь на 28 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве и центральных областях. Для удара Россия применила более полусотни иранских дронов Shahed-136/131. По информации КМВА, атака БпЛА осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу. Есть жертва и потерпевшие.

В Житомищине враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов на Житомирщине. Обошлось без жертв и пострадавших. Информации о разрушении объекта нет.