Удар по больнице в Днепре: трое пропавших без вести людей нашли

Количество погибших в результате российского удара по больнице в Днепре снова возросло.

Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровщины.

"Печальные новости… Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии. Среди жертв: 56-летний врач и 64-летняя сотрудница потрощенного медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники. В общей сложности атака унесла жизни четырех человек... Искренние соболезнования родным. Никакого прощения агрессору за его страшные преступления. Виноваты будут отвечать!" – написал он.

Что известно о ракетном ударе по поликлинике в Днепре

26 мая оккупанты попали ракетой в поликлинику в Днепре. Утром, 27 мая, сообщили, что завершили разбор завалов. Сообщалось о двух погибших. Еще 32 человека пострадали.

Также в прокуратуре сообщили, что кроме медучреждений были повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения и автомобили горожан. Пожар в городе удалось полностью ликвидировать. Сергей Лысак сообщал о трех пропавших без вести.

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