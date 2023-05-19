Львовскую область атаковали беспилотниками: что известно

В пятницу утром, 19 мая, во время воздушной тревоги армия РФ атаковала Львовскую область беспилотниками Shahed.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"То, что могу сообщить по состоянию на этот час. Между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали Shahed. Сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Прокомментировал ночные взрывы в городе и мэр Андрей Садовый. По его словам, громко было около четырех часов.

"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали Shahed. Пострадавших нет", – написал мэр Львова.

Напомним, после полуночи в ряде регионов Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. Во Львовской области сирены звучали почти три часа – с 02:18 до 05:12. Около 04:00 жители города начали сообщать звуки взрывов.

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