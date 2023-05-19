Пригожин обвиняет Минобороны РФ в провале "вагнеровцев" в Бахмуте — аналитики ISW

Вагнеровцы давно заявляли о планах окружить Бахмут, но это не удалось им.

Российский олигарх, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте Донецкой области из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Кроме того, глава наемников обвинил Минобороны РФ в потере выгодных позиций.

Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.

Отмечается, что "вагнеровцы" давно заявляли о планах оцепить Бахмут. Впрочем, оборона украинских защитников не позволила им это осуществить. Американские специалисты отмечают, что они и раньше оценивали планы окупантов не очень вероятными даже после того, как захватчики совершили несколько быстрых прорывов к северу, югу и востоку от города зимой-весной 2023 года.

"Пригожин, вероятно, ожидал, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за страха неизбежного окружения, и даже предложил разрешить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта", — говорится в отчете.

В ISW добавляют, что такое заявление российского олигарха также подтверждает слова украинских официальных лиц о том, что "вагнеровцы" теряют инициативу на поле боя. Между тем, связанные с Пригожиным и его наемниками блоггеры обвиняют российские регулярные войска в военных неудачах в городе и его окрестностях.

"Пригожин напрямую обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба РФ генералу Валерию Герасимову с просьбой удержать Сакко и Ванцетти еще как минимум несколько дней. Он также обвинил Герасимова в отступлении войск РФ с флангов Бахмута", — сообщают американские специалисты.

Связанный с "Вагнером" российский блоггер заявил 18 мая, что российским силам не хватает организации, огневой поддержки, координации и подготовки, необходимых для защиты флангов Бахмута. По его словам, воздушно-десантные войска РФ пытались занять территорию в серой зоне, но украинские силы немедленно прекратили их действия артиллерийским огнем, лишив оккупантов возможности двигаться и закрепиться в намеченном месте.

"Попытки Пригожина обвинить российских военных в неудачах вокруг Бахмута побуждают некоторых ультранационалистов обвинять его в использовании битвы за Бахмут для удовлетворения личных амбиций", — отмечают в ISW .

Ранее аналитики оценивали, что "российские лидеры (силовики)" пытаются дискредитировать Пригожина, обвиняя его в попытке использовать победу в Бахмуте для продвижения своих политических устремлений в РФ.

Как сообщалось, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты взыскали резервы в Бахмут. Там весь день продолжались ожесточенные бои. Россияне весь день атаковали украинские позиции. Однако оккупанты не имели успеха и отошли с потерями. Кое-где воины ВСУ освободили еще 1 километр украинской земли.

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