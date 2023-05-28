Эрдоган против Киличдароглу: в Турции стартовал второй тур выборов президента

В первом туре ни один из двух кандидатов не набрал абсолютного большинства.

В Турции в воскресенье, 28 мая, проходит второй тур президентских выборов. В 8 утра открылись избирательные участки.

Избиратели будут выбирать среди двух кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера оппозиции Кемаля Киличдароглу.

Право голоса в стране имеют 60 миллионов 721 тысяча 745 граждан.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Турции Эрдоган набрал 49,52%, Киличдароглу - 44,88%, лидер "Альянса предков" Синан Оган – 5,17%. Последний поддержал во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Эрдоган правит страной 20 лет, сначала как премьер-министр в 2003 году, а с 2014 года – как президент.

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