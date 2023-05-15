В Турции завершили подсчет голосов: Эрдоган впервые не выиграл выборы – что будет дальше

В Турции, где накануне прошли парламентские и президентские выборы, завершили подсчет голосов. По результатам проработанных 100%, бюллетеней ни один из кандидатов не получил 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило совсем немного, чтобы победить досрочно.

Об этом передает CNN Turk.

Все урны для голосования в стране были открыты, явка избирателей составляет 88,92%.

Подсчет голосов показал, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%, Синан Оган – 5,17%, а Мухаррем Инсе – 0,44%.

Таким образом во второй тур выходят Эрдоган и Киличдароглу. Победитель определится 28 мая.

Парламентские выборы в Турции

Параллельно с президентскими выборами в стране прошли и парламентские.

Как пишет BBC, со ссылкой на результаты Центризбиркома Турции, "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) президента Эрдогана набирает 49,3%, или около 322 из 600 мест в парламенте.

Оппозиционный "Национальный альянс" Кемаля Киличдароглу – 35,19% или около 212 мест.

Партия "Альянс АТА", кандидатом в президенты от которой выдвигался Синан Оган, не получила мест в парламенте.

Ранее ТСН.ua выяснял основные предвыборные обещания Эрдогана и Киличдароглу, куда следует Турция и как результаты выборов повлияют на отношения Украины с Турцией.

Еще 12 мая Эрдоган заверил, что согласится с результатами выборов и в случае проигрыша передаст власть победителю.

В то же время Киличдароглу выразил убеждение, что одержит победу во втором туре выборов.

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