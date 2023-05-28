Разорвали на части: 40 крокодилов съели владельца фермы

В камбоджийском городе Сиемреап 40 рептилий набросились на упавшего в ограждение владельца крокодильей фермы, где они содержались.

Об этом трагическом случае пишет The Mirror.

Лун Нам пытался выгнать крокодила из клетки, где были отложены яйца, а животное схватило за палку, которой он его прогонял. Мужчина не удержался и упал вниз.

По словам шефа местной полиции Мея Саврая, 40 рептилий разорвали мужчину на части.

"Когда он выгонял крокодила из клетки с яйцами, крокодил схватил за палку, из-за чего он и упал в заграждение, — объяснил полицейский. — Затем на него набросились и другие крокодилы".

Известно, что в течение многих лет мужчину призывали прекратить разведение этих рептилий, но он продолжал и даже занимал пост президента ассоциации местных фермеров.

Теперь родственники погибшего, возможно, решат продать рептилий.

Напомним, в индийском штате Одиша 17-летняя девушка попала в пасть крокодила. Трагедия случилась на глазах ее сестры.

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