Выборы в Турции: Эрдоган объявил себя победителем

Эрдоган поблагодарил "каждого гражданина, кто доверил ему ответственность за управление страной на следующие 5 лет".

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что именно он победил во втором туре выборов.

Об этом передают Milliyet и CNN.

Эрдоган обратился к большой толпе сторонников возле своей резиденции в Стамбуле.

Эрдоган обратился к своим сторонникам в Стамбуле / Фото: Getty Images

Политик поблагодарил нацию за то, что она подарила Турции "день демократии".

"Мы завершили второй тур президентских выборов. Я хотел бы выразить благодарность своей нации за то, что она подарила нам день демократии", – сказал Эрдоган. "Победители как выборов 14 мая, так и выборов 28 мая – это все 85 миллионов граждан. Я хочу поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на выборы и определили волю к будущему своему и своих детей".

Эрдоган поблагодарил "каждого гражданина, кто доверил ему ответственность за управление страной на следующие 5 лет".

Отметим, что официального оглашения окончательных результатов выборов в Турции еще не последовало.

Напомним, что сегодня, 28 мая, в Турции завершились президентские выборы. По информации турецких СМИ, Эрдоган остается на посту президента.

Ранее ТСН.ua выяснял основные предвыборные обещания Эрдогана и Киличдароглу, куда следует Турция и как результаты выборов повлияют на отношения Украины с Турцией.

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