В Турции закончились президентские выборы: агентства назвали имя победителя

В Турции в воскресенье, 28 мая, завершились президентские выборы. По данным турецких СМИ, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган сохранил власть.

Об этом сообщают турецкие информационные агентства Anadolu и ANKA.

Турецкое провластное издание Anadolu сообщило, что открыли уже 97,12 урн для голосования. На сегодня известно, что Эрдоган получил поддержку 52,21%, в Киличдароглу – 47,79%.

Оппозиционное издание ANKA также подтверждает, что лидирует Эрдоган.

Турецкий ЦИК сообщил, что проработал 54,6% голосов. По их данным, Реджеп Тайип Эрдоган имеет 54,47% голосов, а Кемаль Киличдароглу – 45,53% голосов.

Напомним, в Турции 28 мая завершился второй тур выборов президента, в котором соревновался действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Киличдароглу.

Ранее ТСН.ua выяснял основные предвыборные обещания Эрдогана и Киличдароглу, куда следует Турция и как результаты выборов повлияют на отношения Украины с Турцией.

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