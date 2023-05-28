В Турции закончились президентские выборы: агентства назвали имя победителя

Эрдоган остается на посту президента.
В Турции в воскресенье, 28 мая, завершились президентские выборы. По данным турецких СМИ, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган сохранил власть.
Об этом сообщают турецкие информационные агентства Anadolu и ANKA.
Турецкое провластное издание Anadolu сообщило, что открыли уже 97,12 урн для голосования. На сегодня известно, что Эрдоган получил поддержку 52,21%, в Киличдароглу – 47,79%.
Оппозиционное издание ANKA также подтверждает, что лидирует Эрдоган.
Турецкий ЦИК сообщил, что проработал 54,6% голосов. По их данным, Реджеп Тайип Эрдоган имеет 54,47% голосов, а Кемаль Киличдароглу – 45,53% голосов.
Напомним, в Турции 28 мая завершился второй тур выборов президента, в котором соревновался действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Киличдароглу.
Ранее ТСН.ua выяснял основные предвыборные обещания Эрдогана и Киличдароглу, куда следует Турция и как результаты выборов повлияют на отношения Украины с Турцией.
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