Эрдоган объяснил, почему не вводит санкции против РФ

Лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он не вводит санкции против России и в случае переизбрания на пост президента не будет их вводить. Он пояснил, что его страна " наладила контакты со всеми странами мира", в том числе с Россией.

Об этом он сказал во время выступления на митинге в провинции Сивас, пишет Anadolu.

"Если Турция занимает другое место в мире, если весь мир вспоминает Турцию иначе, если Турция является посредником в российско-украинской войне, это не обычное событие. Если Турция везет черноморское зерно всему миру, вы будете стоять здесь", — сказал Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что не буду "следовать указаниям Запада", а будет действовать по тому принципу, который был раньше. Он продолжит поддерживать дипломатические отношения со всеми странами.

"Господину Кемалю неудобно, потому что я встречаюсь с господином Путиным. Он говорит: "Я буду выполнять указания Запада, я буду применять санкции". Вы совсем не разбираетесь в политике, господин Кемаль, ложитесь спать, так в мире политики не делают. Мы лучше всего наладили контакты со всеми странами мира, и мы это делаем. Поскольку это касается Америки, России и всех стран Запада, мы сделали Турцию Турцией в мире в течение 21 года", — уверен он.

Напомним, 28 мая состоится второй тур президентских выборов. В первом туре подсчет голосов показал, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%.

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