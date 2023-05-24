Что будет с курсом доллара в июне: прогноз экспертов

В июне 2023 года курс доллара в Украине резко не изменится и будет колебаться в пределах от 36,5 до 37,5 грн/долл из-за отсутствия потенциальных факторов, которые могут изменить текущую ситуацию.

Об этом "24 каналу" рассказал заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса.

Тем не менее возможность того, что наличный курс не только сравнится с официальным, но и упадет ниже его уровня, есть – хотя и минимальная.

"Сейчас все стабильно. Однако, если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть какие-то изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет", — отметил Фурса.

Такого же мнения придерживается и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Оттока валюты у нас по финансовым операциям не будет. Экспорт, скорее всего, будет на относительно высоком уровне. Соответственно, спрос на доллар будет относительно низким. Таким образом, пока нет признаков, чтобы ситуация как-то изменилась по сравнению с тем, что имеем. сегодня", — объяснил финансист.

Напомним, в НБУ рассказали, какой валюте рискованно держать деньги.

Читайте также: