По мнению экспертов, теоретически существуют некоторые причины, которые могут подтолкнуть доллар к росту.

Украинская гривна последние месяцы достаточно окрепла по отношению к доллару. В настоящее время стоимость одного доллара не превышает 37,8 гривны. Летом 2023 года ситуация вряд ли изменится. Однако есть причины, которые теоретически могут подтолкнуть доллар к росту.

Будет ли в Украине доллар по 40 — прогнозы экспертов

Как рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук "24 каналу", наличный доллар может подорожать до 40 грн, если Нацбанк отменит фиксированный официальный курс согласно договоренностям с Международным валютным фондом (МВФ). Аналитик считает, что время для такого решения еще не пришло.

"Когда они говорят, что нужно свободное ценообразование на доллар, это нужно осуществлять в нормальных условиях. Сейчас же в Украине экспорт вдвое меньше импорта, а всю разницу закрывает НБУ. То есть рынка нет", – отметил Кушнирук.

В то же время председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что стрессом для валютного рынка может стать возврат акцизов на горючее с 1 июля. Она предполагает, что такое решение повысит импорт горючего по "старым" ценам, что спровоцирует спрос на валюту.

Впрочем, с этим предположением не согласен Кушнирук. Он считает, что эффект может быть обратным – в сторону укрепления гривны.

"Все горючее мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, необходимую для приобретения нефтепродукта, также сократится", – отмечает эксперт.

В целом, курс доллара в начале лета будет зависеть от решений Нацбанка, говорит Кушнирук. Если регулятор пойдет на плановую девальвацию, это может привести к росту наличного курса доллара. Однако если таких решений не будет, в июне ситуация с курсом будет такой же, как сейчас.

Напомним, Нацбанк отменит ограничения на валютном рынке Украины : но есть условия.