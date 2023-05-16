Абрикосы помогают снизить риск инсульта

Инсульт – серьезное состояние, при котором прекращается кровоснабжение мозга. Те люди, которые пережили инсульт, остаются с определенными проблемами на всю жизнь. Хотя это заболевание лечится, однако легче предотвратить его возникновение, чем потом бороться с последствиями.

Как пишет издание Express, основным фактором развития инсульта является высокое кровяное давление. Ведь он создает дополнительную нагрузку на органы, особенно сердце, почки, мозг, кровеносные сосуды. Если изменить образ жизни, АД можно изменить и поддерживать. Особенно важно в этом случае соблюдение здоровой диеты с большим количеством фруктов и овощей. И, в частности, есть один фрукт, который больше, чем другие, помогает снизить кровяное давление и предотвращает развитие инсульта.

Речь идет об абрикосах. Чем полезны абрикосы, которые нужно обязательно добавить в свой ежедневный рацион? Этот фрукт богат калием. Если принимать во внимание сушеные абрикосы (курагу), то в 100 граммах этого продукта содержится 1162 мг калия, а это 33% суточной нормы. По сравнению с другими фруктами можно удивиться. В банане содержится всего 358 мг калия.

Калий нужен нашему организму, чтобы контролировать кровяное давление, ведь этот микроэлемент снижает влияние натрия. Также существуют и другие продукты, богатые калием:

дыня;

авокадо;

тунец;

обезжиренный йогурт;

грибы;

потока;

картофель;

горох;

апельсины;

помидоры (включая томатный сок и соус);

финики, изюм;

шпинат;

чернослив.

А потому их также следует добавить в рацион, если вы замечаете, что у вас часто повышенное артериальное давление.