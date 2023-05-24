Курс валют на 24 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 мая. За сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 17 коп. Злотый упал на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,39 грн (-17 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,74 грн (-1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,30 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,87 – 37,37 грн
- "Ощадбанк" – 36,85 – 37,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн
- "Райффайзен" — 37,10-37,60 грн
- ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,80 – 40,80 грн
- "Ощадбанк" – 39,95 – 40,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,20 грн
- "Райффайзен" – 40,30 – 41,20 грн
- ПУМБ – 40,25- 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,71 – 8,91 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн
Напомним, в НБУ предупредили украинцев о рисках сохранения сбережений в криптовалюте и напомнили о других путях инвестирования: от депозитов до гособлигаций.