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Курс валют на 23 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Курс валют на 23 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 23 мая. / Фото: Associated Press

Официальный курс доллара остается на уровне 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на второник, 23 мая. За сутки курс доллара не изменился. Евро подорожало на 5 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,56 грн (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,75 грн (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,60 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,87 – 37,37 грн
  • "Ощадбанк" – 36,85 – 37,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн
  • "Райффайзен" — 37,10-37,60 грн
  • ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,80 – 40,80 грн
  • "Ощадбанк" – 39,95 – 40,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,20 грн
  • "Райффайзен" – 40,30 – 41,20 грн
  • ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,71 – 8,91 грн
  • "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,10 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
  • ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, в Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. О планируемом увеличении тарифов неоднократно заявляли представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также Министерства энергетики.

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Дата публикации
Просмотры
1909
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