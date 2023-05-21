Тарифы на свет могут вырасти вдвое: НКРЭКУ назвала причину

Причиной повышения цен на свет для населения в НКРЭКУ называют необходимость восстановления после российских обстрелов.

Украине нужно 45-46 млрд гривен, чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону. Чтобы найти эти деньги нужно поднять тарифы для населения.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире общенационального телемарафона.

"Причина необходимости поднятия тарифов – осуществление аварийно-возобновляемых работ после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры. Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду нужно примерно 45-46 миллиардов гривен", – сказал Ущаповский.

По его словам, если рассчитывать, как эту сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2 гривны 88 копеек за кВт-ч.

Пока еще украинцы платят 1,44 гривны за 1 кВт/ч при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 гривен за 1 кВт/ч в случае потребления свыше 250 кВт.

Ранее в НКРЭКУ сообщили, какой будет цена на электроэнергию после повышения тарифов. ТСН.ua спросил экспертов, насколько могут вырасти цены на электричество и возможно ли избежать подорожания.

Читайте также: