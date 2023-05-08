Новые тарифы на свет: когда украинцам ожидать повышения

Тарифы на электроэнергию для украинцев пересмотрят. Скорее всего, такое повышение произойдет с 1 июня или с 1 июля 2023 года.

Об этом сообщил в эфире телеканала "1+1" эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Он отметил, что сейчас энергокомпании работают с убытками, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, которые позволили бы восстановить энергосистему. Повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также осуществлять аварийные и восстановительные работы.

"К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в том числе повышение цен от 1 44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч", — отметил он.

Ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что ее годовой тариф на газ в период с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Напомним, Нацкомиссия уже обнародовала предварительные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что тарифы будут повышаться в два этапа: сначала 1 апреля и снова 1 июля. Стоимость услуг после повышения подорожает примерно на 30%.

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