В "Нафтогазе" определились с тарифами на газ: сколько будут платить украинцы

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что ее годовой тариф на газ в период с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Об этом говорится на сайте компании.

"Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", — заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Клиентами "Нафтогаз Украины" по состоянию на апрель 2023 года являются 12,4 млн украинских домохозяйств, что делает компанию крупнейшей газоснабжающей компанией в стране. Добавим, что годовые тарифы на газ для населения в Украине действуют с 2021 года.

Напомним, Нацкомиссия уже обнародовала предварительные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что тарифы будут повышаться в два этапа: сначала 1 апреля и снова 1 июля. Стоимость услуг после повышения подорожает примерно на 30%.

В Украине могут вдвое повысить тарифы на свет. Это позволит восстанавливать поврежденную оккупантами инфраструктуру. Впрочем, пока в правительстве не озвучиваются варианты пересмотра цен.

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