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В Москве возле площадки для выгула собак обнаружили гранату

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
410
Время на прочтение
1 мин
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В Москве возле площадки для выгула собак обнаружили гранату

В Москве возле площадки для выгула собак обнаружили гранату. Фото/Telegram: Mash

Об опасной находке сообщили жители одного из московских районов.

В московском районе Южное Бутово 1 мая очевидцы обнаружили гранату "Ф-1" возле площадки для выгула собак.

Об этом пишет Mash.

Как пишет канал, около 9:30 местные жители сообщили в полицию о находке между домом на улице Академика Семенова и церковью Стефана Пермского.

Специалисты устанавливают, боевая это граната или муляж.

Напомним, на улицах Москвы расклеили открытки с фотографиями главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

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Дата публикации
Просмотры
410
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