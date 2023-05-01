В Москве возле площадки для выгула собак обнаружили гранату

Об опасной находке сообщили жители одного из московских районов.
В московском районе Южное Бутово 1 мая очевидцы обнаружили гранату "Ф-1" возле площадки для выгула собак.
Об этом пишет Mash.
Как пишет канал, около 9:30 местные жители сообщили в полицию о находке между домом на улице Академика Семенова и церковью Стефана Пермского.
Специалисты устанавливают, боевая это граната или муляж.
Напомним, на улицах Москвы расклеили открытки с фотографиями главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.
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