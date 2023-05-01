ЮАР думает, как избежать ареста Путина во время саммита БРИКС — Sunday Times

Власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Владимира Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Об этом пишет Sunday Times.

По данным издания, власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от идеи визита.

Неназванные чиновники утверждают, что Претория ведет переговоры с Москвой и предлагает Путину принять участие в саммите БРИКС с помощью видеосвязи. Если российский диктатор прилетит в ЮАР, его придется арестовать по решению Международного уголовного суда в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Украине.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – сказал представитель правительства ЮАР.

Sunday Times также сообщает, что на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей по выдаче ордера на арест Путина.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

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