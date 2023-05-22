Курс валют на 22 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 22 мая установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел на 3 копейки и стоит 39,51 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого подскочил на 3 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,73 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,37 грн. Покупают за 38 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,6 грн. Продают по 41 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,92 – 37,42 грн

"Ощадбанк" – 36,85 – 37,80 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн

"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,80 – 40,80 грн

"Ощадбанк" – 39,95 – 40,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,35 – 40,95 грн

"Райффайзен" – 39,40 – 40,72 грн

ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,82 – 9,05 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,05 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Ранее стало известно, что эксперты прогнозируют колебания курса доллара в мае. Оно может быть незначительным, но более динамичным, чем это было в первые два месяца весны.

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