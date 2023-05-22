Аналитики спрогнозировали действия "вагнеровцев" после Бахмута

Эксперты говорят, что наемники больше не могут воевать.

После Бахмута "вагнеровцы" вряд ли смогут продолжать наступательные действия на любом другом направлении.

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

"Вагнеровцы" начали подавать признаки того, что не смогут осуществлять наступательные операции за пределами Бахмута с конца декабря 2022 года, указывают эксперты.

"Российские регулярные войска, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или север на сторону Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время. Также маловероятно, что российская армия будет осуществлять наступательные операции, если бойцы ЧВК выполнят обещание своего главаря Евгения Пригожина покинуть Бахмут 25 мая", — отметили аналитики.

В РФ предполагают, что Пригожин отправит "вагнеровцев" на другой "критический" участок фронта в конце месяца.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поспешил с заявлением о "взятии" Бахмута, чтобы успеть вывести своих наемников из ставшего для них ловушкой города.

А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что наемники в Бахмуте понесли непоправимые потери, несмотря на то, что Силы обороны Украины не имели численного преимущества на этом направлении. Вскоре "вагнеровцы" будут полностью разбиты.

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