"Вагнеровцы" в Бахмуте будут полностью разбиты — Череватый

Украинские войска наблюдают за передвижением врага в городе и будут наносить главные удары там, где их не ждут.

Наемники террористической группировки ЧВК "Вагнера", которым руководит российский военный преступник Евгений Пригожин, в Бахмуте понесли непоправимые потери, несмотря на то, что Силы обороны Украины не имели численного преимущества на этом направлении. Вскоре "вагнеровцы" будут полностью разбиты.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Пусть они ["вагнеровцы"] испытывают постоянную угрозу. Или мы их окружим сейчас, или немного позже, но эта группировка будет разбита до конца", — заверил он.

По словам Череватого, Силы обороны Украины следят за передвижениями ЧВК "Вагнера" и понимают намерения оккупантов.

“Где будут главные удары, пусть думают и пусть переживают. Мы видим очень хорошо их намерения, как они подтягивают силы, но на каждое их действие у нас есть варианты решений", — подчеркнул спикер ВСУ.

Также читайте Байден назвал безумные потери россиян во время "взятия" руин Бахмута

Сергей Череватый также заявил, что заявления Евгения Пригожина о выводе своих наемников из Бахмута вызваны большими потерями в рядах этой группировки и ощущением близкого поражения.

"Непоправимые потери уже нанесены ЧВК "Вагнера". Несмотря на то, что у нас там нет численного преимущества над врагом и преимущества в снарядах, мы благодаря обученности и военной сообразительности пытаемся оттеснять врага и он это понимает, и этим вызваны их заявления", – объяснил он.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поспешил с заявлением о "взятии" Бахмута, чтобы успеть вывести своих наемников из города, который стал для них ловушкой.

Читайте также: