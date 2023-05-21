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Байден назвал безумные потери россиян во время "взятия" руин Бахмута

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Байден назвал безумные потери россиян во время "взятия" руин Бахмута

Президент США Джо Байден назвал количество российских потерь под Бахмутом / Фото: Associated Press

Американский лидер отметил, что Бахмут превратился в опустошенный город.

Президент США Джо Байден заявил, что российские оккупанты во время штурма города-крепости Бахмута в Донецкой области потеряли более 100 тысяч человек.

Об этом он говорил в воскресенье, 21 мая, во время пресс-конференции на саммите G7 в японской Хиросиме.

По его словам, вопрос потери Силами обороны Украины города Бахмута все еще остается спорным.

“Есть вопрос — утрачен ли он [Бахмут] или нет. А правда в том, что более 100 тысяч россиян потеряли в Бахмуте. Это компенсировать очень тяжело. Поэтому есть ли в Бахмуте [украинские] войска или нет — это опустошенный город, там немногое осталось. Но им удалось сковать очень много российских войск", — подчеркнул Байден.

Президент США упомянул о ситуации в Бахмуте в контексте ожидаемого контрнаступления Украины и передаче Силам обороны Украины истребителей F-16. Он считает, что F-16 не помогли бы Украине защитить город во время уличных боев.

Напомним, ранее минобороны государства-агрессорки заявило о якобы полном захвате Бахмута. Президент РФ Путин поздравил наемников частной военной компании "Вагнер" и анонсировал государственные награды.

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Дата публикации
Просмотры
2507
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