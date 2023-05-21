На Волыни мужчина изнасиловал ребенка. Ему назначено наказание – 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.

В июле 2022 года ночью в одном из сел Луцкого района осужденный изнасиловал 14-летнюю девочку. Он проживал с ребенком в одном доме, поскольку приходился родственником сожителя ее матери.

Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Приговора суда насильник ожидал под стражей.

Напомним, в одном из винницких хостелов изнасиловали 22-летнюю девушку. Подозреваемый уже задержан.

Ранее стало известно, что в Броварах в Киевской области мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку.

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