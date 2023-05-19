В хостеле Винницы изнасиловали 22-летнюю девушку

После преступления мужчина сбежал в другую область.

В одном из винницких хостелов изнасиловали 22-летнюю девушку. Подозреваемый уже задержан.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

Подозреваемый – 51-летний мужчина, также пользовавшийся услугами этого же хостела. Его задержали на следующий день в городе Белая Церковь. В соседнюю область он сбежал сразу после совершения преступления. Планировал там прятаться от правоохранителей.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решают вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По этому факту следственным отделом Винницкого районного управления полиции открыто производство по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).

Ранее стало известно, что в Броварах в Киевской области мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку.

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