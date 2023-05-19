Под Бахмутом погибли пятеро белорусских бойцов полка Калиновского

Под Бахмутом погибли пять белорусских бойцов полка Калиновского.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

"Бойцы полка Калиновского вели стрелковый бой, отражая российскую атаку, когда вооруженные силы РФ ударили по зданию, в котором была группа полка, в результате чего оно обрушилось. Четыре бойца оказались под завалами здания без возможности эвакуации. Командир группы погиб во время эвакуации и прикрытия отхода группы", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о гибели одного бойца полка Калиновского, четверо были объявлены пропавшими без вести.

Напомним, украинские Вооруженные силы дальше атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 м на флангах. Эпицентром боев остается Бахмут.

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