"Вагнеровцы" не смогут выйти из Бахмута без потерь — ISW

В Бахмуте наемники ЧВК "Вагнер" отойти без потерь не смогут из-за успешных контратак ВСУ.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Кроме того, боевики в процессе ухода будут мешать подразделениям Минобороны РФ по подготовке к запланированному украинскому контрнаступлению, говорят аналитики.

По их оценкам, ЧВК "Вагнер" вряд ли сможет организовать надлежащую оборону или закрепить недавние успехи в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак.

Украинские военные находятся в Хромово и Ивановском, а также ведут бои с оккупантами в Бахмуте и его окрестностях. Украинская артиллерия поражает российские силы в Бахмуте и его окрестностях.

"Подразделения "Вагнера" продемонстрировали плохую координацию с российскими войсками и российским военным командованием, что может помешать проведению ротации. Маловероятно, что российское военное командование соберет достаточно сил, чтобы сменить боевиков в Бахмуте и удержать свои фланги без передислокации российских войск из других районов" — отметили в ISW.

Ситуация в Бахмуте

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что его наемники якобы полностью контролируют Бахмут.

По оценке британской разведки, в течение последних дней российское командование могло перебросить под Бахмут несколько батальонов для усиления группировки своих войск. Такие шаги РФ могут свидетельствовать о попытке заявить хоть о каком-либо успехе на фронте.

В ГУР Минобороны Украины объяснили, что опрокидывание врагом резервов под Бахмут свидетельствует о провале их наступательных действий.