Генштаб назвал направления, на которых оккупанты идут в атаку и обороняются

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерно Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка и Котляровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Фиголовка, Новомлинское, Двухлетнее Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток прошедших враг наступательных действий не совершал. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Диброва, Ямполь, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровке Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и авиационных ударов в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Новокалинового, Авдеевки, Северного, успеха не имел.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка.

На Шахтерском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Новоукраинка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндыйка на Херсонщине. В то же время совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также уничтожены 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.

Напомним, оккупанты обстреляли четыре громады Сумщины. Зафиксировано 56 взрывов и 7 обстрелов. Есть повреждения.