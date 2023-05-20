Пригожин снова "захватил" Бахмут и собирается выводить из города своих наемников: реакция ВСУ и Минобороны

Ранее главарь "вагнеровцев" неоднократно делал заявления о взятии наемниками тех или иных украинских населенных пунктов, которые не подтверждались.

В субботу, 20 мая, основатель российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о взятии города Бахмута Донецкой области, бои за который продолжаются уже почти год.

Соответствующее видео его пресс-служба разместила на своем Telegram-канале.

Российский военный преступник еще раз похвалил своих наемников, которые "завершили" операцию, по его словам, без помощи армейских подразделений, и традиционно резко высказался в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы российского генштаба Валерия Герасимова, заявив, что "вагнеровцам" противостояли не только ВСУ, но и российская бюрократия.

Главным посланием в видео, на которое действительно стоит обратить внимание, стало заявление Пригожина о том, что с 25 мая его наемники будут выходить из города-крепости "на отдых и переподготовку".

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Ранее Пригожин неоднократно делал заявления о взятии наемниками тех или иных украинских населенных пунктов, в частности и Бахмута, которые впоследствии не подтверждались.

В ВСУ официально опровергли эту информацию в комментарии Sky News.

"Наши подразделения стоят в юго-западной части города. Защищают эти позиции и не дают врагу их захватить. Для врага важно разгонять такую информационную волну из-за того, что... более девяти с половиной месяцев враг не может взять районный центр к тому. же — терпит колоссальные потери", — заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В Министерстве обороны Украины тоже отреагировали на заявление Пригожина, сообщив, что украинские воины держат оборону в районе "Самолет".

"Ситуация критическая. По состоянию на наши наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", — отметила Анна Маляр.

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта.

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