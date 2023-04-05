Аналітики спростували вигадані "перемоги" окупантів у Бахмуті

Російські війська продовжують наступальні операції в межах Бахмута. Геолокаційні кадри показали, що вони просунулися в південній частині міста ближче до стадіону "Авангард".

Про це йдеться звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики спростували дані про те, що "вагнерівці" захопили залізничну станцію "Бахмут-1", оскільки візуальних підтверджень цьому немає. Також в ISW не підтвердили, що росіяни захопили центральну частину Бахмута.

При цьому, як зазначили експерти, відхід ЗСУ до західноъ частини міста на другорядні рубежі оборони і зосередження "Вагнера" на розвідувальних атаках, призведуть до тимчасового зниження оперативного темпу російських військ в Бахмуті.

За їхніми даними, російські війська досягли незначних успіхів на захід від Новобахмутівки.

Ситуація у Бахмуті

Ситуація в місті Бахмут на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, а російські окупанти продовжують зазнавати тут величезних втрат, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, ворог і далі зосереджує основні удари на Бахмутському напрямку, зокрема на місті Бахмут.

"Місто Бахмут обороняється, дуже жорсткі йдуть бої. Це найкритичніша зараз точка фронту, але вся ситуація абсолютно під контролем нашого командування. Ми бачимо ворога, ми знаємо його задуми, у жорстоких боях стримуємо ворога, які, по суті, це вже агонія, маються на увазі насамперед терористи "Вагнера", яких майже всіх винищили", — сказав Череватий.

У ніч проти 2 квітня найманці ПВК "Вагнер" продовжили наступ у центральній частині Бахмута та захопили будівлю міської адміністрації, повідомили в Інституті вивчення війни.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 3 квітня оголосив, що "юридично Бахмут взято", і оприлюднив відео з вивішуванням прапорів Росії і "Вагнера" на будівлі міської адміністрації.

До стабілізаційного пункту під Бахмутом безперервний потік поранених: та бійці все ж жартують

Читайте також: