"Наша країна котиться до пекла": Трамп виступив перед шанувальниками у Флориді

Політик заявив, що проти нього немає жодних доказів.

Колишній президент США Дональд Трамп виступив у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді перед своїми шанувальниками. Туди він прилетів одразу після засідання суду у Нью-Йорку. За словами Трампа, єдиний злочин, який він скоїв, – це допомога своїй країні.

Виступ Трампа транслював The Telegraph.

Трамп також заявив, що всі звинувачення проти нього є "партизанською атакою".

"Наша країна котиться до пекла", — сказав він.

Трамп також негативно висловився про окружного прокурора Манхеттену Елвіна Брегга. Він назвав його справжнім злочинцем. На його думку, витік інформації в пресу має призвести до судового переслідування або принаймні до його відставки.

Крім того, під час виступу Дональд Трамп сказав, що виведення військ США з Афганістану є найганебнішим моментом в історії країни. На його думку, адміністрація Джо Байдена може привести світ до Третьої світової ядерної війни.

"Тепер відбувається масове втручання у вибори у безпрецедентних масштабах", — також заявив він.

Нагадаємо, що 30 березня в окружній прокуратурі Мангеттену звинуватили колишнього президента США Дональда Трампа у зв'язку з виплатою коштів порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній передбачуваний зв'язок незадовго до президентських виборів 2016 року. Це перший подібний випадок в історії Сполучених Штатів.

4 квітня Дональд Трамп прибув літаком до Нью-Йорку, де має відбутися службове засідання.

Трамп не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів, які були включені до обвинувального висновку. Документ йому подали 4 квітня. Після оголошення звинувачень Трамп залишив будинок суду і сів у свій кортеж, припаркований зовні. Формальний арешт із нього було знято.

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