Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Трампа взяли під арешт

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
4174
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Трампа взяли під арешт

Фото: Associated Press

Політика доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.

Експрезидент США Дональд Трамп був заарештований 4 квітня, коли прибув до офісу окружного прокурора Магеттена. Там політик перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред'явленням обвинувачень.

Про це пише CNN.

Очікується, що у Трампа візьмуть відбитки пальців, однак не відомо, коли саме. Далі експрезидента доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення. Передбачається, що поява Трампа в суді буде швидкою та звичайною, але це буде сюрреалістичний та історичний момент в історії США.

Видання зазначає, що після арешту на політика не одягнуть наручники, адже той перебуватиме під постійним захистом правоохоронних органів.

Нагадаємо, Трампа підозрюють у тому, що він зі свого виборчого фонду таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз 130 тис. дол. за мовчання про їхній роман. За це експрезиденту США може загрожувати чотири роки в'язниці.

Раніше Трамп називав звинувачення на свою адресу "політичним переслідуванням і втручанням у вибори на найвищому рівні в історії".

Секс з порноактрисою за гроші на вибори: Трамп може обернути скандал на свою користь

Секс з порноактрисою за гроші на вибори: Трамп може обернути скандал на свою користь

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4174
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація