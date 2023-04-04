Трампа взяли під арешт

Політика доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.

Експрезидент США Дональд Трамп був заарештований 4 квітня, коли прибув до офісу окружного прокурора Магеттена. Там політик перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред'явленням обвинувачень.

Про це пише CNN.

Очікується, що у Трампа візьмуть відбитки пальців, однак не відомо, коли саме. Далі експрезидента доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення. Передбачається, що поява Трампа в суді буде швидкою та звичайною, але це буде сюрреалістичний та історичний момент в історії США.

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Видання зазначає, що після арешту на політика не одягнуть наручники, адже той перебуватиме під постійним захистом правоохоронних органів.

Нагадаємо, Трампа підозрюють у тому, що він зі свого виборчого фонду таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз 130 тис. дол. за мовчання про їхній роман. За це експрезиденту США може загрожувати чотири роки в'язниці.

Раніше Трамп називав звинувачення на свою адресу "політичним переслідуванням і втручанням у вибори на найвищому рівні в історії".

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