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Байден стурбований рішенням Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Байден стурбований рішенням Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі

Джо Байден / Фото: Associated Press

Він називає риторику диктатора небезпечною.

Американський президент Джо Байден висловив стурбованість рішенням російського диктатора Володимира Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому. 

Байден наголосив, що поки агресорка Росія ще не розташувала тактичне ядерне озброєння на території сусідньої держави. Втім, голова Білого дому розкритикував цю ініціативу. Він нічого не сказав про те, коли це може статися.

"Вони (РФ - Ред.) ще цього не зробили. Звичайно, я стурбований цим. Риторика Путіна небезпечна, і це викликає занепокоєння", - сказав президент США.

Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі

Глава Кремля заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Мовляв, завершує будівництво сховища для такого зброєння. Разом з тим диктатор каже, що Москва не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там. 

Видання The Guardian називає план Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі, враховуючи той факт, що будівництво баз ще не розпочалося, нереалістичним. Мовляв, заяви можуть так і лишитись порожніми заявами.

Радник голови Офісу прездента Михайло Подоляк каже, що з технічного погляду немає значення, де саме розташована ядерна зброя - в Білорусі чи в Росії. Втім, після розміщення на своїй території ядерної зброї, Білорусь "отримає суттєве підвищення ціни за цю війну для себе".

Секретар РНБООлексій Данілов вважає, що Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники. Втім, наголошує він, це максимально підвищить рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства РФ.

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Дата публікації
Перегляди
848
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