Байден обеспокоен решением Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Американский президент Джо Байден выразил обеспокоенность решением российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Байден подчеркнул, что пока агрессорка Россия еще не разместила тактическое ядерное вооружение на территории соседнего государства. Впрочем, глава Белого дома подверг критике эту инициативу. Он ничего не сказал о том, когда это может произойти.

"Они (РФ – Ред.) еще этого не сделали. Конечно, я обеспокоен этим. Риторика Путина опасна и это вызывает беспокойство", — сказал президент США.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси

Глава Кремля заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мол, завершает строительство хранилища для такого оружия. Вместе с тем, диктатор говорит, что Москва не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.

Издание The Guardian называет план Путина по размещению ядерного оружия на территории Беларуси, учитывая тот факт, что строительство баз еще не началось нереалистичным. Мол, из аявы могут так и остаться пустыми заявлениями.

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что с технической точки зрения не имеет значения, где именно расположено ядерное оружие — в Беларуси или в России. Впрочем, после размещения на своей территории ядерного оружия Беларусь "получит существенное повышение цены за эту войну для себя".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники. Впрочем, отмечает он, это максимально повысит уровень отрицательного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества РФ.

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