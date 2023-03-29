Война и санкции разваливают экономику России – WSJ

Во второй год войны государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низкого роста.

Первые месяцы вторжения России в Украину в прошлом году повлекли за собой рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве неожиданную прибыль. Однако эти дни прошли. Война продолжается уже второй год, и санкции Запада становятся все сильнее, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низкого роста, вероятно, в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Крупнейшие экспортные товары страны – газ и нефть, лишились основных клиентов. Государственные деньги напряжены. С ноября курс рубля по отношению к доллару упал более чем на 20%. Рабочая сила сократилась, поскольку молодежь идет на фронт или убегает из страны из-за опасений быть призванной в армию. Также неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.

"Экономика России входит в долгосрочную регрессию", – прогнозирует Александра Прокопенко, бывшая чиновник Центрального банка России, покинувшая страну вскоре после вторжения в Украину.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил в этом месяце, что у России заканчиваются деньги. "В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы".

Из-за потери европейского рынка и выхода западных инвесторов Москва становится все более зависимой от Китая.

"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина мрачная: Москва будет намного более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая", — сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Сейчас Москва заявляет, что сократит добычу нефти на 5% в июне по сравнению с предыдущим уровнем. Она продает свою нефть по пониженным ценам по сравнению с мировыми.

Как следствие, за первые два месяца текущего года энергетические доходы правительства РФ упали почти наполовину по сравнению с прошлым годом, а бюджетный дефицит углубился.

По оценкам Международного валютного фонда, потенциальный темп роста России – темп, с которым она могла бы расти, не боясь инфляции, – составлял около 3,5% до 2014 года, когда она захватила Крым. Некоторые экономисты говорят, что сейчас этот показатель упал до 1%, поскольку производительность труда снижается, а экономика становится технологически отсталой и более изолированной.

"Для такой экономики, как российская, 1% – это ничто, это даже не уровень поддержки", – сказала Прокопенко.

Как пишет WSJ, Россия пыталась осуществить импортозамещение – заменить иностранные товары отечественными – в течение многих лет до введения нынешних санкций, но с ограниченным успехом. Значительная часть телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для бурения нефтяных скважин импортируется.

По данным Московского института экономической политики имени Гайдара, промышленность страны находится в самом худшем состоянии рабочей силы с начала ведения учета 1993 года. По данным Центрального банка, отток мозгов после вторжения и 300-тысячная военная мобилизация минувшей осенью привели к тому, что около половины предприятий столкнулись с нехваткой работников. Пользуются спросом слесари, сварщики, станочники.

В ходе недавнего визита на авиазавод президент России Владимир Путин сказал, что нехватка рабочей силы мешает военному производству. По его словам, правительство подготовило список приоритетных профессий для отсрочки от службы.

Со всеми изменениями российская экономика становится все более зависимой от государства, говорится в материале.

Напомним, по данным Forbes, Россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) – это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Больше денег было потрачено на обеспечение военных.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что у Российской Федерации осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хотя бы каких-то своих военных целей в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия становится все зависимее внешней помощи из-за окончания накопленных запасов вооружения.

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