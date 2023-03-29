Війна та санкції розвалюють економіку Росії – WSJ

У другий рік війни ​​державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчого зростання.

Перші місяці вторгнення Росії в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту та природний газ, що принесло Москві несподіваний прибуток. Проте ті дні минули. Війна триває вже другий рік і санкції Заходу стають все сильнішими, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчого зростання, ймовірно, у довгостроковій перспективі.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Найбільші експортні товари країни – газ і нафта, втратили основних клієнтів. Державні фінанси напружені. Від листопада курс рубля щодо долара впав на понад 20%. Робоча сила скоротилася, оскільки молодь йде на фронт або тікає з країни через побоювання бути призваною до армії. Також невизначеність стримує інвестиції в бізнес.

"Економіка Росії входить у довгострокову регресію", – прогнозує Олександра Прокопенко, колишня чиновниця Центрального банку Росії, яка покинула країну незабаром після вторгнення до України.

Російський мільярдер Олег Дерипаска попередив цього місяця, що в Росії закінчуються гроші. "Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори".

Через втрату європейського ринку і вихід західних інвесторів Москва стає все більш залежною від Китаю.

"Незважаючи на стійкість Росії в короткостроковій перспективі, довгострокова картина є похмурою: Москва буде набагато закритішою і надмірно залежною від Китаю", – сказала Марія Шагіна, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Зараз Москва заявляє, що скоротить видобуток нафти на 5% до червня порівняно з попереднім рівнем. Вона продає свою нафту за зниженими цінами у порівнянні зі світовими.

Як наслідок, за перші два місяці цього року енергетичні доходи уряду РФ впали майже наполовину порівняно з минулим роком, а бюджетний дефіцит поглибився.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, потенційний темп зростання Росії – темп, з яким би вона могла зростати, не боячись інфляції, – становив близько 3,5% до 2014 року, року, коли вона захопила Крим. Деякі економісти кажуть, що зараз цей показник впав до 1%, оскільки продуктивність праці знижується, а економіка стає технологічно відсталою і більш ізольованою.

"Для такої економіки, як російська, 1% – це ніщо, це навіть не рівень підтримки", – сказала Прокопенко.

Як пише WSJ, Росія намагалася здійснити імпортозаміщення – замінити іноземні товари вітчизняними – протягом багатьох років до запровадження нинішніх санкцій, але з обмеженим успіхом. Значна частина телекомунікаційного обладнання та сучасного програмного забезпечення для буріння нафтових свердловин імпортується.

За даними Московського інституту економічної політики імені Гайдара, промисловість країни перебуває у найгіршому стані робочої сили від початку ведення обліку 1993 року. За даними Центрального банку, відтік мізків після вторгнення та 300-тисячна військова мобілізація минулої осені призвели до того, що близько половини підприємств зіткнулися з нестачею працівників. Користуються попитом слюсарі, зварювальники, верстатники.

Під час нещодавнього візиту на авіазавод президент Росії Володимир Путін сказав, що нестача робочої сили заважає військовому виробництву. За його словами, уряд підготував перелік пріоритетних професій для відстрочення від служби.

З усіма змінами російська економіка стає все більш залежною від держави, – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, за даними Forbes, Росія витратила на війну $ 114,4 млрд (близько $10 млрд щомісяця) – це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Найбільше грошей було витрачено на забезпечення військових.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у Російської Федерації залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Росія стає дедалі залежнішою від зовнішньої допомоги через закінчення накопичених запасів озброєння.

Читайте також: