Forbes підрахував, скільки Росія вже витратила на війну проти України

Продовження війни вимагає від Росії ще більше грошей, адже доходи від експорту нафти та газу знизилися.

Росія витратила на війну $ 114,4 млрд (близько $10 млрд щомісяця) - це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Найбільше грошей було витрачено на забезпечення військових - $36 млрд за рік. Ще $ 24,7 млрд пішло на зарплати і $29,1 млрд - на компенсацію пораненим і сім'ям загиблих.

Про це пише Forbes.

Аналітики зазначають, що ця сума включає лише безпосередні витрати на війну та не враховує економічні й непрямі втрати, які Росія зазнала від санкцій і економічної ізоляції.

У дослідженні йдеться, що загалом Росія втратила 40 – 70% своєї сухопутної військової техніки. Але особливо цінними трофеями для ЗСУ стала артилерія, яка приносила найбільші втрати українським військовим у перші пів року війни.

Найбільш вартісними для росіян є втрати авіації. Попри те, що у війні в Україні авіація не відіграє настільки важливої ролі, як в інших сучасних війнах, відновлення авіапарку – найбільш складний і вартісний процес.

Загальна вартість знищених російських літаків – близько 6,5 мільярдів доларів. Ще приблизно 3 мільярди доларів коштували Росії знищені вертольоти. Сукупно втрати авіації перевищують навіть вартість втраченої бронетехніки.

Нагадаємо, за оцінками Bloomberg Economics, хоча російська економіка й уникне краху, вона залишиться в напруженості і до 2026 року зменшиться на 8% порівняно з тим, що було б, якби Путін не наказав напасти на Україну в лютому 2022 року.

У листопаді 2022 року стало відомо, що в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Адже обсяги виробництва там скорочувалися протягом двох кварталів поспіль. Окрім того, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

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