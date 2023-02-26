У РНБО відповіли, чому українців не попередили про повномасштабну війну

Данілов наголосив, що війна почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів.

В української влади було кілька дат початку повномасштабної війни. Тому ніхто не міг спрогнозувати, коли точно ворог піде в наступ та на яких напрямках.

Про повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов під час марафону "Радіо Свобода"

"Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Дат було багато. Було на 22-ге, ми вже мали карту псковських десантників", - каже Данілов.

За його словами, Україна отримувала багато дат-попереджень від західних партнерів. Спершу про напад говорили у листопаді, потім - в грудні, потім називали 15 січня. Цих дат було багато.

"Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі", - пояснює секретар РНБО.

Данілов додав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.

Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 - не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів.

Нагадаємо, що раніше заява очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля про те, що “великий народ” Росії також страждає від війни викликала гнівну відповідь секретаря РНБО України Олексія Данілова.

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