Повернувши Крим, ми відновимо мир - Зеленський 

Президент впевнений у перемозі України.
Сьогодні, 26 лютого, в День спротиву російській окупації Криму президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор "повернеться у кожен куточок країни".
Про це президент написав у Телеграм.
Він також нагадав, що саме з Криму 9 років назад почалась військова агресія РФ.
"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - запевнив Зеленський.
Нагадаємо:
- голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї.
- військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.
- колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес раніше говорив, що Збройні сили України до лютого 2023 року створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму, а вже влітку цього року їм вдасться деокупувати півострів.
- очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.
- західні ЗМІ пишуть, що звільнення Криму залежить передусім від готовності США надати Україні далекобійні снаряди.
- у Пентагоні сумніваються, що українські захисники можуть деокупувати анексований Крим у найближчому майбутньому
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