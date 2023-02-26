Повернувши Крим, ми відновимо мир - Зеленський 

Сьогодні, 26 лютого, в День спротиву російській окупації Криму президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор "повернеться у кожен куточок країни".

Про це президент написав у Телеграм.

Він також нагадав, що саме з Криму 9 років назад почалась військова агресія РФ.

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - запевнив Зеленський.

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