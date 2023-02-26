Вернув Крым, мы восстановим мир - Зеленский

Президент уверен в победе Украины.
Сегодня, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг "вернется в каждый уголок страны".
Об этом президент написал в Телеграмм.
Он также напомнил, что именно с Крыма девять лет назад началась военная агрессия РФ.
"9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", — заверил Зеленский.
Напомним:
- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию.
- военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.
- бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес ранее говорил, что Вооруженные силы Украины до февраля 2023 года будут создавать условия для операции по освобождению Крыма, а уже летом этого года им удастся деоккупировать полуостров.
- глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем 2023 года.
- западные СМИ пишут, что освобождение Крыма зависит прежде всего от готовности США предоставить Украине дальнобойные снаряды.
- в Пентагоне сомневаются, что украинские защитники могут деоккупировать аннексированный Крым в ближайшем будущем
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