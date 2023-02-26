Вернув Крым, мы восстановим мир - Зеленский

Сегодня, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг "вернется в каждый уголок страны".

Об этом президент написал в Телеграмм.

Он также напомнил, что именно с Крыма девять лет назад началась военная агрессия РФ.

"9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", — заверил Зеленский.

Напомним:

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