"Тренувався в підвалі": український військовий переміг у дебютному бою в Bellator

Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Гриценко переміг італійця Даніеле Скатіцці в андеркарді чемпіонського поєдинку свого співвітчизника Ярослава Амосова з американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).

25-річний українець зміг виїхати за кордон тільки за 10 днів до свого бою через службу у ЗСУ. Як розповів сам Дмитро, він готувався до бою у підвалі.

"Стан бомбово. Загалом, я ж служу в ЗСУ, і мене не відпускали на бій. Я зміг виїхати тільки за 10 днів до нього, хоча знав про поєдинок за декілька місяців. І от відповідно, я не міг виїхати, то і не міг нормально готуватись, адже в складі Збройних сил постійно був на шикуваннях, навчаннях і тому подібному. Я тренувався як Роккі Бальбоа – в підвалі, бив голими руками по долоням хлопцям, бігав", – розповів Гриценко в інтерв'ю XSport.

Дебютний бій у Bellator став ля Гриценка непростим. Уже в стартовому раунді бійці обмінялися потужними ударами.

A great first round between Scatizzi and Hrytsenko!



#Bellator291 @MonsterEnergy Prelims LIVE on YouTube. pic.twitter.com/zbw3GpUjYF — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023

Загалом Дмитро переважав суперника за влучними ударами, а також за нагоди контролював того в партері.

У підсумку Гриценко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 30:27, 29:28, 29:28.

Нагадаємо, що в головному поєдинку вечора Амосов переміг американця Логана Сторлі та захистив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.

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