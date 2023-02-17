Економіка РФ у найближчі три роки втратить 190 мільярдів через війну — Bloomberg

Росія уникла економічного краху одразу після початку війни, але криза буде поглиблюватися найближчими роками.

За оцінками Bloomberg Economics, хоча російська економіка й уникне краху, вона залишиться в напруженості і до 2026 року зменшиться на 8% порівняно з тим, що було б, якби Путін не наказав напасти на Україну в лютому 2022 року.

Навіть попри те, що до кінця 2022 року Росія зафіксувала третій квартал поспіль скорочення, її спад за весь рік був лише частиною майже 10% обвалу, який прогнозувався через місяць після вторгнення. Центробанк оцінив торішнє падіння на рівні 2,5% і прогнозує поновлення зростання вже цього року.

"Ефект санкцій пролонгований, – сказав Олег Вʼюгін, колишній високопосадовець Центрального банку та Міністерства фінансів РФ. – І процес санкцій не завершено. Запроваджуються все нові та нові".

Санкції не поширювалися на основні товари російського експорту, життєво важливі для світових ринків, як-от нафта, газ та сільськогосподарська продукція, хоча останні кілька місяців були додані деякі обмеження на енергоносії. Цього року робота для РФ лише ускладниться, оскільки уряд Путіна прагне запобігти падінню доходів від продажу нафти та нарощує витрати на соціальні програми в той час, коли мобілізація сотень тисяч чоловіків спустошує ринок праці.

Потреба США та їхніх союзників у збереженні доступу до енергії змусила їх знайти компроміс, врівноважуючи каральні заходи своїми власними інтересами. Росія справді видобувала більше нафти, а високі ціни на сировину означали, що вона заробляла достатньо, щоб підтримувати свій дохід, використовуючи попит з боку таких країн, як Китай та Індія.

Країни, на частку яких припадає понад 30% світового ВВП, підтримували торговельні звʼязки та утримувалися від засудження вторгнення, що дозволило Росії відновити ланцюги постачань і боротися з економічною ізоляцією.

Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Адже обсяги виробництва там скорочувалися протягом двох кварталів поспіль. Окрім того, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

У грудні в РФ до рекордного рівня зріс дефіцит федерального бюджету, що пов’язане з падінням доходів на тлі обмежень на експорт нафти і зростання витрат на війну проти України.

Санкції проти Росії, життя після війни та репарації Україні - Мельник, Зеркаль і Фесенко