Влада Кіпру арештувала на рахунках підсанкційних росіян 105 мільйонів євро

Імена цих росіян в Міністерстві фінансів Кіпру не розкривають.

Кіпр заморозив банківські вклади у сумі 105 мільйонів євро росіян, які потрапили під санкції через вторгнення Росії до України.

Про це повідомив міністр фінансів Кіпру Костянтинос Петрідіс в інтерв'ю телеканалу CBS.

За його словами, лише 2022 року громадяни Росії розмістили в кіпрських банках 5,6 мільярда євро. Всі кіпрські компанії, власниками яких вважаються російські олігархи, які потрапили під санкції через вторгнення Росії до України, перебувають під "підвищеним контролем". Близько 10 російських оліхархів мають намір позбавити золотих паспортів, виданих Кіпром за багатомільйонні інвестиції в країну.

Однак міністр фінансів Кіпру не назвав жодного імені. У відомстві країни також не розкривали імен російських олігархів, посилаючись на європейські правила захисту даних. Водночас, як зазначає видання, інші країни Євросоюзу публікували такі списки.

У квітні 2022 року одна з головних кіпрських газет Phileleftheros повідомила, що влада Кіпру вирішила анулювати "золоті паспорти" російських бізнесменів Михайла Гуцерієва, Олександра Пономаренка, Вадима Мошковича та Олексія Кузьмичова (всі вони перебувають під європейськими санкціями), а також членів їхніх сімей. Загалом до цього списку потрапила 21 особа.

Нагадаємо, у Хорватії викрали судно Алішера Усманова- підсанкційного російського олігарха.

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